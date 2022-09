Coline Blf: «Blue Nostalgia, c’est la nostalgie de l’été et du bleu»

On ne connaît pas encore vraiment la jeune femme aux yeux bleus et à la voix légèrement éraillée. Pourtant, Coline Blf impose son style musical depuis près de trois ans. Deux de ses singles, Chanson d’amour et Tell me, ont respectivement récolté 850.000 et 775.000 vues sur la plateforme Spotify. Après la sortie de plusieurs morceaux isolés, la Namuroise sort son premier EP aux résonnances de French Pop. Elle nous emmène de l’adolescence aux prémices de sa vie d’adulte avec des chansons imprégnées de souvenirs d’été, ivres parfois. Elles parlent d’amour, de rencontres, de rupture bienveillante et même de combat pour l’environnement.