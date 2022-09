Pharoah Sanders était le gourou du jazz spirituel

Un morceau comme The Creator Has a Master Plan est l’exemple de transe de ma jeunesse », disait Jean-Louis Murat au Soir il y a quelques années. « Je l’ai vu tout vieux à New York, Pharoah. J’étais tout ému et content d’être à trois mètres de lui. Pour moi, c’est un gourou. Un derviche tourneur. Un maître de cérémonie de transe. »

Ce titre est l’essence même du jazz de Pharoah Sanders. Long de 35 minutes, enregistré en 1969 sur l’album Karma, il passe d’une ambiance de méditation à des envolées puissantes dans le suraigu ou dans les graves les plus rauques. Pharoah Sanders pousse le sax dans ses possibilités extrêmes, écorchant les timbres, sinuant sur des chemins imprévus, revenant à l’apaisement, comme si, l’extase musicale passée, on ne pouvait plus que retourner à l’intime, à soi, dans la communion. C’est le Love Supreme de John Coltrane poussé à fond, l’espace rempli des voix diverses d’une dizaine de musiciens.