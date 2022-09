Une grande première dans l’espace... à suivre en direct vidéo

La mission Dart (fléchette, en anglais) a décollé en novembre depuis la Californie. Après dix mois de voyage, le vaisseau doit frapper l’astéroïde Dimorphos à 23h14 GMT lundi (1h14 dans la nuit de lundi à mardi, heure belge), à une vitesse de plus de 20.000 km/h.

Le vaisseau n’est pas plus grand qu’une voiture, et sa cible fait environ 160 mètres de diamètre. Pas de panique, Dimorphos ne représente en aucun cas une menace pour la Terre : son orbite autour du Soleil ne passe qu’à sept millions de kilomètres de nous au plus proche.

À lire aussi Dévier un astéroïde pour protéger la Terre: le test grandeur nature approche

Mais la mission « est importante à réaliser avant que nous ne découvrions un réel besoin », a déclaré Andrea Riley, chargé de la mission à la Nasa.

Le moment de l’impact s’annonce spectaculaire et pourra être suivi en direct sur la chaîne vidéo de l’agence américaine.

Il ne s’agit pas de détruire l’astéroïde mais de le pousser légèrement. La technique est dite à impact cinétique. Dimorphos est en réalité le satellite d’un plus gros astéroïde, Didymos (780 mètres de diamètre), dont il fait le tour en 11 heures et 55 minutes. Le but est de réduire l’orbite de Dimorphos autour de Didymos d’environ dix minutes.

Ce changement pourra être mesuré par des télescopes depuis la Terre, en observant la variation de l’éclat lorsque le petit astéroïde passe devant le gros.