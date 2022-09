Crise énergétique: comment les théâtres contrent la douloureuse

Fermer pendant un mois en hiver ? Baisser le chauffage et distribuer plaids et boissons chaudes au public ? Modifier le planning des répétitions ? Dans les institutions culturelles, toutes les pistes sont ouvertes pour faire face aux factures énergétiques qui explosent.

Depuis Anvers, où deSingel a annoncé fermer ses salles de spectacle pendant un mois cet hiver, jusqu’en Hollande, où certains lieux ont décidé de fermer plusieurs jours par semaine, la crise énergétique provoque des sursauts plus ou moins drastiques dans les institutions culturelles. Partout, les opérateurs se débattent avec des factures devenues incontrôlables. A titre d’exemple, au NTGent, la facture d’électricité, de gaz et d’eau passe de 125.000 euros par an à 390.000 euros par an, selon la dernière estimation, ce qui représente un coût supplémentaire de plus de 22.000 euros par mois.