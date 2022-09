C’est fait pour Dieumerci Mbokani: l’attaquant congolais a signé son contrat au SK Beveren

C’était attendu et c’est désormais confirmé. Comme nous vous l’avions annoncé, Dieumerci Mbokani s’est bel et bien engagé au SK Beveren, où il a paraphé ce samedi un contrat d’un an. Un temps cité du côté de Seraing, l’attaquant congolais rejoint donc finalement la D1B et Beveren, qui devrait officialiser son arrivée ce lundi.