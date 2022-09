Grogne sociale: les gilets jaunes font un flop pour leur rentrée bruxelloise

Dans le groupe, on croisait une majorité de Wallons de tous les âges, venus en train. À peine une dizaine avait sorti la chasuble symbolique du mouvement lancé sur les ronds-points français, il y a quatre ans. Sur RTL un peu plus tôt, une certaine Bélinda avait d’ailleurs annoncé la fin des gilets jaunes, au profit des « citoyens en colère ». Une mutation démentie par plusieurs participants. Faute de porte-parole, difficile de s’y retrouver.

À mon avis, il n’y a pas encore assez de gens impactés… Ce n’est pas possible autrement. » Il n’y avait, en effet, pas foule au pied de la gare du Nord à Bruxelles dimanche après-midi. Environ 250 personnes – très encadrées par des policiers en nombre mais à distance – avaient répondu à l’appel des gilets jaunes. Dans un tract qui a circulé sur les réseaux sociaux ces derniers jours ils demandaient « du cash, plus de cash ».

Même topo au niveau des revendications qui semblaient varier selon l’interlocuteur approché. Sur certains dos, on pouvait lire « Futur(e) SDF. Merci le gouvernement ! » mais aussi les quelque peu datés « ni guerre, ni injection ! ». La menace de l’instauration d’un « pass énergétique » aux contours pas vraiment définis, si ce n’est qu’il viendrait remplacer ou s’ajouter au pass sanitaire, revenait également. Le message principal restant, officiellement, de réclamer davantage de démocratie directe.

« Ce sont des corrompus »

Lors des discours, le gouvernement fédéral, l’Europe, ainsi que les médias « traditionnels » ont été la cible principale des intervenants. Plus surprenant, les syndicats « Bodson (Président de la FGTB, NDLR.) manipule le peuple » et le PTB en ont pris pour leur grade : « Ils font semblant d’être avec le peuple mais ce sont des corrompus qui ne méritent pas qu’on leur accorde de l’attention ».

La question du pouvoir d’achat était évidemment sur toutes les lèvres. « Je payais 80 euros par mois pour l’énergie dans mon petit appartement où j’habite seule », explique une dame qui se surnomme le chaperon rouge, visiblement en référence à la cape qu’elle porte. « Cela vient de passer à 132 euros du jour au lendemain. On va tous finir SDF ! Voilà pourquoi j’ai fait ces pancartes. »

Une motivation que l’on retrouve aussi chez Nicolas, gilet jaune et organisateur de l’événement de ce dimanche. Celui qui participe au mouvement depuis sa fondation ne cachait toutefois pas une certaine déception, vu le faible nombre de participant : « Notre but est d’éveiller la population à prendre conscience qu’il faut changer les choses. On s’attendait à ce qu’il y ait plus de monde. Bon, après on m’a encore coupé Facebook… »