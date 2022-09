Remco Evenepoel sur le toit du monde: les cinq moments clés de sa fantastique saison 2022 (vidéos)

Le Tour du Pays Basque, du 4 au 9 avril

S’il ne tarde pas à trouver l’ouverture en 2022 (succès dès sa première journée de course au Tour de Valence puis dès son premier chrono de l’année au Tour d’Algarve), Remco Evenepoel prend une leçon – « une claque » dira-t-il- sur les routes de Tirreno-Adriatico. Elle se révélera salutaire pour la suite. Alors qu’il ambitionnait un top 3 sur la course des deux mers, il connaît un off day dans l’ascension du Monte Carpegna et est écarté du top 10 final (11e). Surtout, il mesure le travail qu’il lui reste à accomplir pour rivaliser avec les meilleurs en montagne. Ce fil rouge, solidifié par la même mésaventure au Tour du Pays Basque en avril (4e du classement final), guidera tout son travail de fond lors des multiples stages préparatoires des mois ultérieurs.