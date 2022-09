Au cachot six heures avant le départ: la nuit cauchemardesque de Mathieu van der Poel avant les Mondiaux Le coureur néerlandais a été arrêté suite à une « petite dispute » avec deux adolescentes, selon ses dires.

Le Néerlandais a abandonné après 30 kilomètres de course. - AFP

Publié le 25/09/2022

Il rêvait d’arc-en-ciel en Australie, il n’en a même pas vu une seule couleur. Pour cause, Mathieu van der Poel a passé une grosse partie de sa nuit de samedi à dimanche en cellule. L’histoire est assez obscure et le Néerlandais est d’ailleurs contraint de rester sur le territoire australien jusqu’à ce mardi puisqu’il va comparaître devant le tribunal de Sutherland pour « agression ». Arrêté par la police dans son hôtel samedi en pleine nuit et libéré à 4 heures du matin, l’un des grands favoris du Mondial n’a finalement roulé que trente bornes. Vidé, il a stoppé, « détruit mentalement » selon son entourage. En cause, un incident qui s’est produit dans l’établissement où le coureur logeait, dans la banlieue de Sydney, à un autre étage que le reste de la délégation batave. « Vers 22h40 samedi, un homme a été impliqué dans une altercation verbale avec deux adolescentes de 13 et 14 ans dans un hôtel de Brighton-Le-Sands. Selon les faits présumés, il aurait poussé les deux adolescentes, l’une tombant au sol et l’autre étant projetée contre un mur, lui causant une petite égratignure au coude », a indiqué la police dans un communiqué, sans préciser l’identité de l’homme en question, remis en liberté sous caution.

Tapage à l’hôtel La cause de la dispute serait liée au bruit. « J’ai voulu me coucher tôt mais il y avait plein d’enfants dans le couloir de l’hôtel qui n’ont pas arrêté de frapper à ma porte. Au bout d’un moment, j’en avais marre. Je leur ai dit, de manière pas très sympathique, d’arrêter. C’est alors que la police a été appelée et m’a emmené », a expliqué Mathieu van der Poel sur la ligne de départ, confessant tout de même une « petite dispute ». Revenu dans sa chambre « à quatre heures du matin », le double vainqueur du Ronde n’a « pas fermé l’œil de la nuit ». Pas l’idéal, évidemment, pour la fatigue comme pour l’influx. « C’est même un désastre mais je ne peux rien y faire… », posait-il encore avant de s’élancer.