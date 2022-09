Nations League: voici le seul scénario qui qualifierait les Diables rouges

Ce sera sans Martinez, exclu directement en fin de match pour avoir empêché un joueur gallois de s’emparer du ballon et de jouer la touche directement.

Au soir de la démonstration de force des Pays-Bas au stade Roi Baudouin (1-4), nul n’était dupe. Les Diables allaient traîner longtemps ce score de punition. À l’horizon de la ligne d’arrivée, le pressentiment s’est vérifié. Alors que trois unités séparent les leaders néerlandais (13 points) et leurs colistiers belges (10) avant le 129e derby des Plats Pays, le critère de la confrontation directe semble pratiquement insurmontable pour les Diables. Seule une victoire par au moins trois buts d’écart permettrait la bascule vers l’application du goal average général, où ils émergeraient alors à coup sûr.

Ce sera donc avec le T2 Thierry Henry aux commandes. Mais quoi qu’il en soit, un minimum de bon sens et de réalisme semble interdire à cette Belgique en pleine recherche d’elle-même, de commuer ce qui n’est plus qu’une rencontre de préparation en rampe de lancement vers le Final Four.