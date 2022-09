Hockey: la bonne opération pour l’Orée et le Léopold

Orée – Waterloo Ducks : 4-3. Beau succès des Bruxellois qui reprennent leur marche en avant après leurs défaites face à Gand et au Racing. Une 3e victoire conquise avec beaucoup d’envie et grâce à un collectif qui a proposé une prestation solide et appliquée. Tomi Domene lançait les hostilités dès la 7e minute de jeu sur une suite de penalty. Mais les Brabançons réagissaient immédiatement via Tommy Willems sur rebond de p.c. Mais avant la pause, Max Plennevaux redonnait l’avance à l’équipe locale. La seconde période était tout aussi passionnante avec l’égalisation de Max Van Oost (44e). La réaction locale ne se faisait pas attendre et le capitaine, Philippe Simar, n’attendait pas 60 secondes pour replacer ses couleurs au commandement. L’Orée poussait et prenait de la distance via Dorian Thiéry (51e). La fin de rencontre était plus confuse en raison des cartes distribuées des 2 côtés. À 8 minutes du coup de sifflet final, Victor Charlet redonnait de l’espoir aux siens sur penalty mais les Bruxellois tenaient bons.