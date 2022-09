«La Passione di Gesù», incroyable objet musical

Il avait déjà réécrit la musique manquante du 3e acte de El Prometeo d’Antonio Draghi. On savait le chef d’orchestre argentin Leonardo Garciá Alarcón possédé par le démon de l’écriture. C’est alors qu’il découvre dans la Biblioteca Bodmeriana de Genève un Evangile de Judas, apocryphe du IIIe siècle et qu’il décide d’écrire un oratorio à partir de ce texte dont le livret est confié à Marco Sabbatini. Comme le dit le compositeur, cette Passione di Gesù se veut la synthèse de ses expériences dans le contrepoint de la Renaissance et du Baroque, comme chef, comme interprète mais aussi comme improvisateur et compositeur. C’est dire combien l’œuvre s’inscrit dans l’histoire du genre des Passions de 1530 à nos jours.