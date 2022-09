Julian Alaphilippe cède son maillot de champion du monde à Remco Evenepoel: «C’est le successeur rêvé»

Son sourire est franc sous la couche de crasse qui trahit la longue journée d’effort. Julian Alaphilippe a beau ne pas conserver son maillot arc-en-ciel pour une troisième année consécutive, il n’en reste pas moins heureux de sa journée, de la course de sa sélection française et, surtout, de son successeur au palmarès irisé. « Après l’équipe de France, c’est le successeur rêvé », explique-t-il, lui qui a travaillé sans respiration lors des premières étapes du Tour d’Espagne pour favoriser les rêves rouges du Belge. « Toute l’émotion que j’ai ressentie les deux dernières années, c’est vraiment quelque chose de spécial et je suis super content que Remco puisse cette fois les ressentir. Il le mérite tellement, il a réalisé une saison extraordinaire. Il était très fort et pas seulement sur ces Mondiaux. C’est vraiment une belle journée pour laisser le maillot de champion du monde. Je n’ai absolument aucune déception aujourd’hui (ce dimanche). »