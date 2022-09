Nations League: pas de Final Four pour les Diables, qui s’inclinent à nouveau aux Pays-Bas (1-0)

Les Diables Rouges se sont inclinés devant les Pays-Bas (1-0) lors de la 6e et dernière journée du groupe A4 de la Ligue des Nations. Les Néerlandais, peu inspirés offensivement, ont fait preuve d’un grand sens du réalisme en marquant l’unique but du match à l’entame du dernier quart d’heure via Virgil van Dijk. La Belgique, qui devait s’imposer avec trois buts d’écart pour terminer à la première place, ne disputera pas le Final Four, au contraire de son hôte du soir.

Martinez, en tribunes après son exclusion jeudi contre le Pays de Galles (2-1), a réitéré sa confiance en titularisant à nouveau Zeno Debast. Amadou Onana et Timothy Castagne ont aussi débuté la partie alors que Leander Dendoncker ne figurait pas sur la feuille de match, comme Dries Mertens (blessé), Matz Sels, Wout Faes, Brandon Mechele Jason Denayer et Dedryck Boyata, déjà retourné en club.