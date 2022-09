Pays-Bas-Belgique: les Diables, avec Debast, Onana et Castagne titulaires, veulent créer l’exploit pour accéder au Final Four (direct à 20h45)

Les Diables se déplacent à Amsterdam ce dimanche, avec un objectif précis : créer l’exploit et s’imposer de minimum trois buts d’écart face aux Pays-Bas. Sinon, ils peuvent dire adieu au Final Four de la Ligue des Nations...

La qualification semble presque improbable mais l’essentiel ne réside pas uniquement là. En effet, si les Diables Rouges doivent s’imposer avec trois goals d’écart à Amsterdam contre les Pays-Bas ce dimanche soir pour se qualifier pour le Final Four de la Ligue des Nations, c’est surtout dans l’optique du Mondial qatari que Roberto Martinez et ses troupes abordent ce 129e derby des plats pays.

Au niveau de son groupe, Martinez doit se passer de Dedryck Boyata, déjà forfait contre le Pays de Galles. Jason Denayer, sans club mais venu en sélection et présent samedi à l’entraînement, n’entre pas en ligne de compte pour ce duel dominical. Matz Sels, Dries Mertens, Leander Dendoncker, Wout Faes et Brandon Mechele ont également été laissés hors du groupe par le Catalan. Le sélectionneur, exclu contre les Gallois jeudi, devra assister au match dans les gradins et ne pourra pas entrer en communication avec ses adjoints Thierry Henry et Thomas Vermaelen pendant la mi-temps.