Les proches de Remco Evenepoel aux anges après son sacre mondial: «On n’avait même pas encore pu fêter la Vuelta…»

L’expression du bonheur prend des formes diverses, très personnelles, plus ou moins démonstratives. Mais à Schepdaal, le fief de la famille Evenepoel, une localité traversée par des soubresauts d’euphorie dès dimanche matin, un vocable réunissait tous les supporters, passés devant le troquet « De rustberg », qui est devenu le repaire des fans ces dernières années. La fierté. « Comment voulez-vous qu’on se sente après ce succès et l’été que nous venons de vivre », s’interrogeait Patrick Evenepoel, le papa du nouveau champion du monde, alors que son épouse Anja, déjà vêtue du maillot arc-en-ciel, entamait quelques pas de danse sur le petit monument situé devant la façade de l’établissement. « Nous sommes profondément heureux, un sentiment que l’on partage avec tous ceux qui suivent Remco, tous ceux qui savent ce que lui et Oumi ont consenti comme efforts ces trois derniers mois. »