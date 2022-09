«The Crown:» les premières images de la cinquième saison dévoilées (vidéo)

Très attendue, la cinquième saison de la série à succès The Crown, qui relate le règne de la reine Elizabeth II, débutera le 9 novembre, a annoncé samedi l’équipe de la série sur le réseau social Twitter.

Ce nouveau volet devrait se concentrer sur les années 1990, une période agitée pour la souveraine décédée le 8 septembre dernier à l’âge de 96 ans. Cette décennie avait été marquée par la dégradation des relations entre la princesse Diana et le prince Charles, désormais roi Charles III, leur divorce et le décès, un an plus tard à l’âge de 36 ans, de Diana dans un accident de voiture à Paris alors qu’elle était poursuivie par des paparazzis.