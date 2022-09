Grâce à une nouvelle victoire de Frances Tiafoe, l’équipe du Reste du Monde remporte la Laver Cup pour la toute première fois

Plus tôt dans la journée, le Canadien Felix Auger-Aliassime avait permis aux siens de passer devant grâce à une victoire en simple contre Novak Djokovic - 6-3, 7-6 (3) - et en double, avec Jack Sock, contre Andy Murray et Matteo Berrettini (2-6, 6-3, 10/8).

Cette édition 2022 restera à jamais gravée dans l’histoire de la petite balle jaune comme celle ayant vu Roger Federer tirer sa révérence. Le Suisse de 41 ans, associé en double à son ami et rival de toujours Rafael Nadal, a d’ailleurs perdu sa dernière, contre les Américains Jack Sock et Frances Tiafoe.

L’Europe avait remporté les quatre premières éditions de cette compétition organisée sous l’impulsion de Roger Federer et dont la première édition s’est tenue à Prague en 2017. En 2021 à Boston, l’équipe du reste du monde s’était lourdement inclinée sur le score de 14-1.