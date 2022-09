Se chauffer plus «vert»? Il n’y a pas de solution miracle

Le premier message que nous voulons faire passer, mes collègues et moi-même, dans les Guichets Energie de la Région wallonne, c’est qu’un logement bien isolé permet de diminuer les besoins en énergie pour satisfaire le niveau de confort souhaité et ainsi réduire son empreinte carbone et se mettre autant que possible à l’abri de la volatilité des prix énergétiques. Avant de parler pompes à chaleur, chaudières à condensation, poêles à pellets, panneaux solaires… il est donc indispensable d’assurer au maximum l’isolation thermique, l’étanchéité à l’air et la ventilation du bâtiment », entame d’emblée Lise Johnson, du Guichet Energie de Libramont.