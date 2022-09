Sticks d’Or: Tom Boon sacré meilleur joueur de hockey de l’année

Véritable révélation de cette dernière saison sur la scène belge et internationale, l’attaquante namuroise de 21 ans a remporté, méritoirement, le premier Stick d’or de sa carrière. Une récompense logique, et certainement pas la dernière, pour celle qui est devenue l’un des pions majeurs des Red Panthers en seulement 37 sélections. Nommée aux côtés d’Emilie Sinia et de Stephanie Vanden Borre, qui avaient, elles-aussi, fait fort impression lors ces 12 derniers mois, la joueuse du Racing a tiré son épingle du jeu grâce à ses qualités impressionnantes mais aussi à l’impact qu’elle offre sur le jeu lors de chacune de ses sorties, aussi bien en club qu’en équipe nationale. Lors de la Coupe du monde, l’été dernier, à Terrassa et à Amsterdam, Charlotte Englebert a d’ailleurs encore franchi de nouveaux paliers majeurs malgré son manque d’expérience internationale.

Arrivée dans le giron des Panthères sous l’ère Niels Thijssen, en septembre 2020, l’étudiante en droit a rapidement gagné ses galons de titulaire et même de cadre au sein du collectif du Néerlandais qui l’a repositionné au cœur de sa ligne offensive alors qu’elle évoluait, auparavant, comme milieu de terrain. Et malgré son jeune âge, sa maîtrise, son énergie, son positivisme et son emprise sur le jeu constituent une véritable plus-value pour le collectif. Son franc-parler et sa personnalité souriante et spontanée lui ont également permis de devenir l’un des porte-drapeaux de la nouvelle génération aux côtés de Justine Rasir ou d’Hélène Brasseur, qui remporte de son côté, le Stick d’or espoirs, et qui succède ainsi à la Namuroise dans la catégorie.

Avec des profils comme le sien, l’avenir semble radieux pour les Red Panthers qui pourront s’appuyer sur des jeunes joueuses décomplexées et ambitieuses. Le Championnat d’Europe, l’été prochain, en Allemagne, constitue d’ailleurs l’un des prochains objectifs de la Belgique qui a démontré, ces derniers mois, qu’elle avait bel et bien les qualités pour jouer les premiers rôles sur la scène mondiale. Et ce Stick d’or pourrait bien ne pas être la seule récompense de l’année pour Charlotte Englebert puisqu’elle est également nominée au FIH Stars Awards dans la catégorie « Espoir de l’année ». Et si elle venait à s’imposer, début octobre, lors du suffrage, elle serait la toute première joueuse belge à inscrire son nom au prestigieux palmarès mondial.