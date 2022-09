Remco Evenepoel champion du monde: la consécration d’un surdoué

Champion du monde à seulement 22 ans, Remco Evenepoel entre déjà dans le cercle des tout grands. Portrait d’un jeune homme, doté de capacités physiques largement au-dessus de la moyenne et d’une force mentale à toute épreuve

Depuis Eddy Merckx, seuls huit coureurs belges se sont parés du mythique arc-en-ciel. Après feu Jean-Pierre Monseré (1970), Freddy Maertens (1976 et 1981), Claude Criquielion (1984), Rudy Dhaenens (1990), Johan Museeuw (1996), Tom Boonen (2005) et Philippe Gilbert (2012), voici Remco Evenepoel sur le toit du monde. Un exploit retentissant que le garçon de Schepdaal a écrit, à Wollongong, à la force de ses jambes et d’une opiniâtreté sans pareil. Il rêvait de cette consécration, il l’a décrochée avec la manière. Un succès presque « cannibalesque » pour le petit phénomène du cyclisme belge qui, à 22 ans, a déjà tout d’un très grand.