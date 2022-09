Nations League: battue par le Danemark, la France se maintient de justesse en Ligue A (2-0, vidéo)

L’équipe de France s’est maintenue en Ligue A (première division) de la Ligue des nations malgré sa défaite (2-0) dimanche à Copenhague contre le Danemark, dans l’ultime rencontre avant ses débuts en Coupe du monde en novembre.

Les Bleus ont cédé coup sur coup en première période face aux Danois de Kasper Dolberg et Andreas Skov Olsen (33e et 39e), et ne doivent leur 3e place de groupe qu’à la victoire (3-1) de la Croatie en Autriche, qui condamne les Autrichiens à la relégation. Les Français retrouveront les Danois le 26 novembre à Doha pour leur deuxième match du Mondial.