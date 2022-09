4 pour Hazard, 7 pour Onana: les bulletins des Diables rouges contre les Pays-Bas

7 Courtois : après une première période très tranquille où il a surtout été sollicité au pied, la seconde a été bien plus animée pour le portier des Diables. Sur le but de van Dijk (73e), Klaasen l’empêche d’aller au ballon. Avant et après, le gardien du Real a tenu la baraque. A deux reprises devant Dumfries dont une en sortant le cuir de la tête puis a trois reprises devant Bergwijn (70, 89 et 90es). Un des rares à son meilleur niveau.

5,5 Debast : déjà titulaire face au pays de Galles, le teenager l’était à nouveau à Amsterdam. Face à une toute autre armada offensive que trois jours plus tôt face aux Gallois, le défenseur d’Anderlecht a tenu bon dans les duels. Est pris trop facilement par Janssen sur la plus belle occasion néerlandaise en première période (29e). Relance dangereuse au quart d’heure. Ne se livre pas devant Bergwijn (71e).