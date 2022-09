Amadou Onana après la défaite des Diables aux Pays-Bas: «Un bon match de préparation en vue de la Coupe du monde»

Au terme d’une rencontre assez pauvre en occasions franches, la Belgique s’est inclinée face aux Pays-Bas. Les hommes de Louis Van Gaal se sont contentés d’une réalisation de leur capitaine Virgil Van Dijk, oublié par Zeno Debast sur un corner, pour prendre l’avantage. Avec ce résultat, les Diables doivent se contenter de la deuxième place de leur groupe en Nations League et ne participeront donc pas au Final Four.

Pourtant, malgré cette défaite, les ouailles de Roberto Martinez ont eu plusieurs opportunités pour ouvrir la marque. Mais le vétéran Pasveer en a décidé autrement… « C’est vrai que l’on a eu pas mal d’occasions », reconnaît Amadou Onana, très remuant aux côtés d’Axel Witsel. « Si on en mets une ou deux au fond, c’est un tout autre match. Moi-même, j’ai eu une belle occasion. Le gardien la sort bien, pas de chance pour moi. C’est dommage, parce que ce petit but aurait boosté l’équipe. Ce n’est pas grave, je me dis que la prochaine finira au fond. Mais je ne suis pas inquiet de ce manque de finition, parce que je sais qu’on a assez de qualité dans le groupe pour terminer ces actions. Je pense qu’on a vu de bonnes choses, et de moins bonnes ce soir. Il faut revoir tout ça, mais c’était un bon match de préparation en vue de la Coupe du monde, c’était vraiment intéressant. »