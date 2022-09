Elections en Italie: le parti d’extrême droite de Giorgia Meloni en tête, d’après les premiers sondages

Le parti post-fasciste Fratelli d’Italia, dirigé par Giorgia Meloni, est arrivé en tête aux législatives de dimanche en Italie, un fait sans précédent depuis 1945, selon des sondages réalisés à la sortie des urnes.

Fratelli d’Italia a recueilli entre 22 et 26 % des voix, tandis que ses partenaires de coalition, la Ligue d’extrême droite de Matteo Salvini et le parti conservateur Forza Italia de Silvio Berlusconi ont récolté respectivement entre 8,5 et 12,5 % et entre 6 et 8 % des votes, selon le sondage de l’institut Opinio pour la Rai.