Thibaut Courtois rassure après la défaite des Diables aux Pays-Bas: «La Coupe du monde, c’est en novembre!» (vidéos)

Au micro de RTL-TVI, Thibaut Courtois était à la fois serein et… irrité : « Vous me demandez si je suis inquiet, VTM m’a demandé la même chose : c’est typique de la presse belge ! La vérité, c’est qu’on a fait un bon match. Même Louis van Gaal m’a dit qu’on méritait de gagner ! On a les occasions et eux n’en ont pas beaucoup, sauf en fin de match quand on lâche tout, et ils marquent sur phase arrêtée. Vous savez, la Coupe du monde, c’est en novembre, pas maintenant ! On aurait pu gagner ce match 4-0 et être euphoriques, peut-être trop… Là, on apprend encore, après avoir dominé… Si Eden fait 0-1, je suis persuadé que les Néerlandais paniquent et on a un tout autre match. »

« Klaassen me pousse »

Sur le but de Van Dijk, le portier des Diables absout Debast : « On connaît Van Dijk, toujours redoutable sur ce genre de phase. Ce qu’il se passe surtout, c’est que Klaassen me pousse, sans qu’il y ait faute, en faisant un bloc. C’est intelligent ! Sinon, je vais chercher le ballon… Cela fait partie de tout ce qu’on doit améliorer pour la Coupe du monde. »