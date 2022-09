Le débrief de Philippe Albert après la défaite des Diables aux Pays-Bas: «Comment peut-on confier le marquage de van Dijk à un gamin de 18 ans?»

Notre consultant tire les conclusions de la défaite des Diables sur la pelouse des Pays-Bas ce dimanche, suite à un but encaissé après une erreur de marquage de Zeno Debast.

1. « Un match à l’image de la campagne »

« Je trouve qu’on est bien gentil en parlant de défaite imméritée. À part l’occasion d’Onana et la bicyclette de Lukebakio sur le poteau, j’ai plutôt vu un gardien belge beaucoup trop sollicité dans le dernier tiers du match. Que pensions-nous en Belgique ? Que Louis van Gaal allait gentiment jouer le jeu en se tirant une balle dans le pied ? Il a tout bouclé à double tour en plaçant deux éléments en marquage strict sur Hazard et De Bruyne, puis il a attendu que les minutes passent. Et que les Diables se lassent. À ce sujet, j’espère vraiment que la sortie de Batshuayi s’explique par des soucis d’ordre physique. Car comment expliquer à son unique attaquant de pointe, de surcroît pas remplacé par Openda, qu’une qualification par trois buts d’écart va se jouer pendant une mi-temps sans lui ? »