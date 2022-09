Roberto Martinez après la défaite des Diables aux Pays-Bas: «Non, je ne suis pas inquiet»

Roberto Martinez, êtes-vous inquiet après ces deux défaites contre les Pays-Bas, au bout de cette Nations League ?

Non, je ne suis pas inquiet. Cette fois-ci, nous avons manqué l’opportunité de marquer le premier des trois buts que nous voulions inscrire. Nous avions besoin de ce premier goal pour créer de l’incertitude chez notre adversaire. Les Pays-Bas ont joué prudemment, en essayant de contrôler le match. Lorsqu’ils ont marqué, cela a changé le cours du match et Courtois a fait son job. Au-delà du résultat, nous avons pu apprécier les débuts d’Onana et la deuxième titularisation de Debast. Chaque joueur nous a donné des informations positives pour la suite.