Thierry Henry, T1 d’un soir avec les Diables: «Ne pas faire n’importe quoi avec Eden»

« Je trouve cela un peu dur de ne parler que d’un manque d’efficacité dans nos rangs. Car j’ai bien aimé la façon dont on a joué. On les a gênés haut. Ils nous attendaient et nous forçaient à laisser le ballon à Toby. On a eu de belles occasions, tout comme les Pays-Bas. Et Thibaut Courtois nous sauve en fin de rencontre. »

Le recordman de buts en équipe de France (51 goals) se faisait également l’avocat du… Diable Eden Hazard sur son action du début de match, le Brainois catapultant en tribune la belle balle en retrait d’Onana. « Eden aurait pu marquer, certes. Mais -et je sais de quoi je parle –, quand la balle rebondit de cette façon juste avant de tirer, ce n’est jamais évident. Eden est finalement sorti après une grosse heure de jeu. Car on ne veut pas faire tout et n’importe quoi avec lui. Il a besoin de répéter les matches, d’avoir des minutes dans les jambes et d’être frais. »