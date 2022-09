Zlatan Ibrahimovic au casting de la saga Astérix et Obélix «L’Empire du Milieu»: les premières images (vidéo)

Il avait déjà conquis certaines grandes compétitions européennes, cette fois, Zlatan Ibrahimovic part à la conquête de la Gaule. Prévue le 1er février 2023, la saga « Astérix et Obélix : l’Empire du Milieu » verra la star suédoise faire une apparition dans le film réalisé par Guillaume Canet. Gilles Lellouche, Vincent Cassel, Jonathan Cohen, Marion Cotillard ou encore Audrey Lamy figurent également au casting, au même titre que des personnalités comme Angèle et le duo Big Flo et Oli.