France: Julien Bayou, accusé de harcèlement moral, démissionne de son poste de secrétaire national de EELV

Le secrétaire national d’EELV se dit « accusé de faits qui ne (lui) sont pas présentés, dont (ses) accusateurs-ices disent qu’ils ne sont pas pénalement répréhensibles », et dont il ne peut pas se défendre « puisqu’on refuse de m’entendre », explique-t-il.

« Cette situation est intenable et le contexte délétère semble empêcher tout discernement, dans un moment où la société bascule et cherche le point d’équilibre pour cette si nécessaire révolution féministe », a-t-il ajouté, soulignant que sa décision « ne remettait en question » ni son mandat de député ni son « engagement présent et à venir ».

Cette démission intervient après des accusations de harcèlement moral par une ex-compagne. Les faits qui lui sont reprochés ne sont pas clairement connus, aucune plainte n’a été déposée et aucune enquête judiciaire n’a été ouverte.

Des accusations de violence et harcèlements sexuels

L’affaire avait été révélée en juillet, quand la cellule interne d’EELV sur les violences et harcèlements sexuels, a été saisie pour un signalement le concernant.

Mais elle a pris un nouveau tournant la semaine dernière, lorsque la députée Sandrine Rousseau l’a accusé de « comportements de nature à briser la santé morale des femmes », et a raconté, sur un plateau TV, avoir « reçu longuement » chez elle une ex-compagne « très déprimée » de M. Bayou. L’ecoféministe avait aussi assuré qu’« elles sont manifestement plusieurs » à être concernées par ces comportements.