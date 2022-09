Mondial 2022: Georges-Louis Bouchez réagit aux appels au boycott

A l’approche du début de la Coupe du monde de football au Qatar (les Diables joueront leur premier match le 23 novembre), des appels à boycotter la compétition sportive se font entendre. Ecologie, droits humains, nombreux sont ceux qui prennent position face à ce Mondial du foot.

La Fédération belge de football a déjà annoncé qu’elle ne boycottera pas le Mondial, pour des raisons financières notamment. Et le président du Mouvement réformateur a annoncé qu’il ferait de même. « Oui, j’irai au Qatar », a affirmé Georges-Louis Bouchez dans les colonnes de Sudinfo. « Le boycott, cela relève de la plus crasse des hypocrisies », dénonce-t-il. « Certains vont y aller avant ou après la Coupe du Monde pour discuter de l’approvisionnement en gaz notamment. Je trouve personnellement beaucoup plus grave qu’on se mette en dépendance énergétique du Qatar que d’aller voir un match de foot. Même si le Qatar est infiniment moins dangereux que la Russie. »