Classement WTA: statu quo pour Alison Van Uytvanck et Elise Mertens, Yanina Wickmayer poursuit sa remontée

L’Espagnole Paula Badosa a retrouvé la 3e place (+1) en échangeant sa position avec l’Estonienne Anett Kontaveit, 4e. La Bélarusse Aryna Sabalenka et la Grecque Maria Sakkari ont aussi permuté et occupent désormais les 6e et 7e rangs. La Polonaise Iga Swiatek reste solidement accrochée à la première place devant la Tunisienne Ons Jabeur avec exactement le double de points (10.180 contre 5.090).

Dans les rangs belges, la hiérarchie n’a pas été modifiée. Alison Van Uyvanck a conservé sa 40e place et Elise Mertens la 44e. Maryna Zanevska est 97e (-2), Ysaline Bonaventure 138e (+1) et Greet Minnen 144e (+3). Yanina Wickmayer continue sa remontée. Elle se retrouve 396e (+64). Et sa victoire en double dimanche dans le WTA 250 de Séoul en compagnie de la Française Kristina Mladenovic lui a permis de gagner 218 places. «Wicky» est 178e derrière Mertens toujours 3e, Kirsten Flipkens 42e (+1), Kimberley Zimmermann 50e (+4), Greet Minnen 67e (+2) et Zanevska 166e (-2).