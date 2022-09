Budget flamand: crispations dans le gouvernement sur les allocations familiales

Le parti démocrate-chrétien a fait le forcing, au cours de la nuit, pour que le montant de base soit lié à l’indice santé. Comme les autres interventions financières de ce type en faveur de la population, les allocations familiales augmenteraient alors chaque fois que l’indice pivot est dépassé.

Cette option coûterait 600 millions d’euros, mais pour la N-VA et l’Open VLD, c’est trop élevé. Ces deux partis préfèrent intervenir via une modulation des allocations. Ainsi, une aide plus ciblée pourrait être fournie aux familles qui en ont vraiment besoin et le déficit budgétaire resterait mieux maîtrisé.

Hilde Crevits, absente des négociations

Les négociations ont eu lieu pendant la nuit sous différentes formes : séance plénière, contacts bilatéraux, et entre chefs de file du gouvernement Jambon.

La N-VA et l’Open VLD trouvent particulièrement gênant que la Vice-première ministre Hilde Crevits (CD&V) ne puisse plus participer aux discussions après son malaise du week-end dernier. La discussion est à présent menée par les ministres Jo Brouns et Benjamin Dalle, ce qui provoque du ressentiment car leur expérience de la négociation est limitée, a-t-on indiqué au sein de ces deux formations.