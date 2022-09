Prix de l’énergie: Thomas Dermine ne veut pas remonter la TVA à 21%

Donner le signal qu’on risque de remonter la TVA sur l’énergie alors que la plupart des ménages ne savent pas comment payer leur facture d’électricité est très mauvais, a affirmé lundi matin, le secrétaire d’État fédéral à la Relance et aux Investissements stratégiques Thomas Dermine (PS). Il est toutefois important de réévaluer les mesures dans le contexte d’une contrainte budgétaire forte, reconnaît-il.

« La priorité à court terme, c’est d’aider les ménages à passer cette crise sans précédent au niveau énergétique. On va aider les ménages à passer l’hiver avec des mesures, quoi qu’il en coûte, pour soutenir le pouvoir d’achat. Prendre des mesures de trois mois en trois mois relève du supplice chinois. Si les libéraux veulent remonter la TVA à 21 %, qu’ils le disent et on discutera. Dans le cadre budgétaire… », a commenté Thomas Dermine, interrogé par La Première.