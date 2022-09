David Goffin recule encore au classement ATP: le Liégeois perd trois places et se retrouve 65e mondial

L’échange de places entre l’Italien Jannik Sinner et le Polonais Hubert Hurkacz, désormais 10e et 11e, est le seul mouvement observé parmi le top 27 cette semaine dans le nouveau classement mondial des joueurs de tennis publié lundi par l’ATP.

L’Espagnol Carlos Alcaraz a entamé sa 3e semaine au sommet. Il devance le Norvégien Casper Ruud et son compatriote Rafael Nadal.

Après son élimination au premier tour à Metz, David Goffin a reculé de trois rangs et se retrouve 65e. Zizou Bergs, toujours N.2 belge, a lui progressé de six places malgré son élimination au premier tour après être sorti des qualifications de l’Open de Moselle. Il se retrouve 128e (+6). Kimmer Coppejans est 199e (-1), Michael Geerts 269e (-3), Raphael Collignon 322e (-) et Joris De Loore 330e (-2).