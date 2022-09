Manifestation du 27 septembre: voici les principales revendications du secteur de l’enseignement

En front commun, les syndicats de l’enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles ne décolèrent pas et poursuivent leurs actions en vue d’obtenir des changements autour de quatre axes.

On ne baissera pas les bras avant d’avoir obtenu des résultats satisfaisants. » Voilà le message que veut faire passer le front commun syndical de l’enseignement. Pour faire suite à la dernière manifestation, qui a eu lieu à Liège le 5 mai dernier et qui s’était soldée par un demi-échec, les militants des cinq syndicats enseignants ont tenu à rappeler leurs revendications portant sur quatre points. En abordant la taille des classes, l’évaluation des enseignants, l’avenir de l’enseignement qualifiant et la surcharge de travail, les représentants du secteur ont ravivé la flamme sur ces « dossiers primordiaux ».

Bien que deux groupes de travail – l’un sur la taille des classes et l’autre sur la surcharge de travail – ont déjà été mis en place depuis la dernière manifestation, aucune avancée concrète et durable n’est encore effective sur le terrain. « Nous attendons toujours des résultats concrets concernant ces deux points et nous attendons une annulation ou une modification pour ce qui concerne les deux autres points », indique Joseph Thonon, président du CGSP-Enseignement.