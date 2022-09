Trois pumas sont nés à Pairi Daiza

Le parc animalier Pairi Daiza a annoncé ce lundi la naissance de trois pumas le 6 juin dernier : Hopi, Dakota et Apache. Les trois petits, deux mâles et une femmelle, et leur mère, Cheyenne, se portent tous bien. Ils pesaient chacun 600 grammes à la naissance.

La mère Cheyenne. - Pairi Daiza