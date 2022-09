Bernard Gustin (Lineas): «Pour diminuer le CO2, il faut aussi aider le transport de fret sur rail»

Depuis son départ forcé de la direction de Brussels Airlines en avril 2018, Bernard Gustin est resté très discret. Mais pas inactif. En plus de la présidence d’Elia qu’il veut transformer « d’un groupe belgo-belge (le réseau haute tension) vers un groupe international (consolidation des activités en Allemagne, développement des activités digitales et off shore) », on découvrait, en février dernier, qu’il devenait aussi président exécutif (président du conseil d’administration et CEO) de Lineas, le spécialiste belge du transport de marchandise par chemin de fer (ex-Logistics, ex-SNCB Cargo). De l’avion à la loco. Entre de nombreuses autres choses.

Qu’est-ce qui a intéressé le spécialiste de l’aérien dans la plus importante société belge de fret ferroviaire ?