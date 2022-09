Préavis de grève à la SNCB: le 5 octobre plutôt que le 18

Ce sera le 5 octobre et non le 18 comme initialement prévu. Le front commun syndical (SLFP, CGSP, CSC Transcom) a revu sa stratégie et modifié la date du préavis de grève déposée la semaine dernière. L’objectif étant de peser sur les négociations fédérales sur le conclave budgétaire qu’ils croyaient savoir débuter vers la 15 octobre. Or, à cette date, la Belgique devra déjà avoir déposé son plan de budget devant les autorités européennes, les discussions, négociations, choix et autres renoncements auront déjà eu lieu.

On peut, facilement, moquer ce retard qui s’ajoute à une réputation dont la SNCB a du mal à se séparer. Peut importe pour les syndicats, le réalisme veut qu’ils adaptent leur mouvement de pression à l’agenda réel du gouvernement. Le mercredi 5 octobre, plutôt que le mardi 18 octobre, pour que la grogne apparaisse bien en plein milieu des négociations budgétaires. Car, jusqu’à présent, le gouvernement et son ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet, affichent de belles ambitions pour le rail, élément essentiel de la dé-carbonisation du transport, mais il faut que les budgets le permettent. Des budgets, justement, qui seront en discussion dans le conclave budgétaire qui doit déjà débuter le week-end prochain.