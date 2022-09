SNCB: le préavis de grève du rail avancé au 5 octobre

Le front commun syndical des cheminots a décidé d’avancer son préavis de grève sur le rail au mercredi 5 octobre, alors qu’une action (de 24 heures) était initialement prévue le 18 octobre, annonce-t-il lundi. Les syndicats entendent, de la sorte, faire pression sur le gouvernement qui entre en conclave budgétaire ce samedi 1er octobre.

« Les budgets de l’Etat se décident maintenant, y compris le budget pour le rail pour les 10 prochaines années », justifie le front commun, qui revendique davantage de ressources pour le recrutement et une adaptation des barèmes. Ceux-ci n’ont plus été revus depuis 2008, déplorent les syndicats, et le personnel est, lui aussi, touché par la crise énergétique actuelle.