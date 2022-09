Robbie Williams se produira au Sportpaleis fin janvier

Robbie Williams va traverser la Manche avec son nouvel album XXV. Sa tournée européenne à l’occasion des 25 ans de sa carrière solo sera marquée par sa venue au Sportpaleis d’Anvers le jeudi 26 janvier 2023. C’est ce qu’a rapporté l’organisateur Livenation lundi.

Avec XXV, Robbie Williams (48 ans) comptabilise quatorze albums numéro 1 et est désormais l’artiste solo ayant le plus grand nombre d’albums numéro 1 au Royaume-Uni, succédant à Elvis Presley. « Une soirée inoubliable avec un Robbie Williams qui ne manquera pas de reprendre tous les plus grands titres qui ont jalonné son quart de siècle de carrière en solo. », indique l’annonce du concert. Entre Bologne (20 janvier) et Oslo (24 juin), 22 concerts sont prévus en Europe.