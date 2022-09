Préavis de grève à, la SNCB: le 5 octobre plutôt que le 18

Ce sera le 5 octobre et non le 18 comme initialement prévu. Le front commun syndical (SLFP, CGSP, CSC Transcom) a revu sa stratégie et modifié la date du préavis de grève déposée la semaine dernière. L’objectif étant de peser sur les négociations fédérales sur le conclave budgétaire qu’ils croyaient savoir débuter vers la 15 octobre. Or, à cette date, la Belgique devra déjà avoir déposé son plan de budget devant les autorités européennes, les discussions, négociations, choix et autres renoncements auront déjà eu lieu.