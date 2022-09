«Un cocktail explosif»: le quotidien Marca pointe l’agressivité des Pays-Bas avec Eden Hazard lors de la défaite des Diables

Le sujet Eden Hazard est apprécié des journaux espagnols. Alors que son histoire au Real Madrid est constamment décryptée dans la presse, dès qu’il quitte la Maison blanche, il est suivi de près.

Si sa prestation n’a pas convaincu une grande partie des médias qui ont traité le match, Marca a voulu prendre la défense du Brainois, estimant que l’agressivité néerlandaise à son égard était au-delà des limites. Le journal espagnol parle ainsi d’un « cocktail explosif ». « Heureusement, Hazard a pu quitter le terrain de manière indépendante. Sa plus grande qualité est aussi sa plus grande punition. Cinq fautes lui ont été commises en 64 minutes de football. Il contrôle le ballon et le protège, seulement pour recevoir un coup d'un adversaire par derrière. Maintes et maintes fois, c'était la même chose dans la Johan Cruijff ArenA et à chaque fois sans le moindre besoin ni raison. » Marca a précisé qu’il est déjà miraculeux que le Real puisse récupérer son joueur sans casse.