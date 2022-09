Météo: une ciel gris et une semaine pluvieuse

Lundi après-midi, le ciel sera très nuageux avec des pluies modérées, qui parcourront notre pays d’ouest en est, prévoit l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée.

Plus tard dans l’après-midi, le temps deviendra à nouveau plus sec depuis la côte et quelques brèves éclaircies se développeront, avant l’arrivée d’averses. Du côté du mercure, les maxima seront compris entre 11 degrés en Ardenne et 15 degrés au littoral.