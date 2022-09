Porsche entre en bourse en pleine tempête économique

Pour financer sa transformation vers l’électromobilité, Volkswagen va placer en bourse sa marque la plus prestigieuse mais aussi la plus rentable. Une opération qui ne change rien aux rapports de force mais qui permet au « clan Porsche » de reprendre le contrôle sur la firme de ses aïeux.

Malgré une conjoncture très défavorable, Francfort va fêter jeudi 29 septembre la plus grande introduction en bourse du siècle, celle de Porsche, l’un des constructeurs les plus rentables du monde.

Cette transaction, qui devrait rapporter plus de 9 milliards à son propriétaire (Volkswagen), est la plus importante en Europe depuis plus de 10 ans et la 5e de l’histoire du continent après Enel (Italie), Deutsche Telekom (Allemagne), Rosneft (Russie) et Glencore (Suisse).

Elle est d’autant plus spectaculaire que les introductions en bourse se font très rares depuis quelques années. « Le volume est gigantesque. L’opération est historique », confirme Ingo Speich, chef du département Développement durable et gouvernance à la Deka Investments (gestion d’actifs des caisses d’épargne).