«Corps extrêmes»: un spectacle à la hauteur

Chez Nabil Ben Yadir, on les appelle les Barons. Chez Yousra Dahry, on parle de Draris. Dans les deux cas, c’est l’histoire d’une quête pour trouver sa place dans le monde. Différence de taille : « Kheir Inch’Allah » adopte un point de vue théâtral et féminin. Au Rideau de Bruxelles. Rencontre.