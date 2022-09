Graines de Vie, une micro-ferme aux idées larges

A l’heure où résilience, circuits courts, sobriété et respect de la biodiversité sont devenus des mots-clés pour envisager l’avenir, la coopérative Graines de Vie fait figure d’exemple à suivre. Visite d’une micro-ferme idéale.

Nichée à quelques mètres de l’église de Nethen, section de la commune de Grez-Doiceau flirtant avec la frontière linguistique, Graines de Vie démontre que l’utopie a du bon, que tout n’est pas encore foutu. « Le projet est né en 2014 autour du mouvement des villes en transition, retrace Hermann Pirmez, un des initiateurs du projet et président du CA de la coopérative. Le but était de relocaliser le processus alimentaire et d’établir une solidarité entre les différents acteurs de la chaîne. » Pas moins de 80 coopérateurs ont alors investi dans le projet.