Travaux d’isolation pour réduire sa facture d’énergie: «Nos clients n’attendent plus l’automne»

Isoler sa façade et/ou son toit, c’est bien quand on est propriétaire, beaucoup moins quand on est locataire même si ce dernier est le premier concerné par les factures énergétiques du logement. La Flandre planche en ce moment sur des primes qui seraient allouées aux locataires. On sait également que l’étau se resserre autour des propriétaires. Leur sera-t-il encore possible d’ici quelques années de vendre ou de louer un logement mal isolé ? « On voit très clairement que nos différents gouvernements vont dans le bon sens », explique Sven Lievens, responsable marketing chez Sto, spécialiste allemand de systèmes de façades dont une très large part est réalisée au moyen de panneaux isolants recouverts d’un enduit (crépi). « L’approche au niveau des primes bouge beaucoup en ce moment et c’est normal vu la crise énergétique. Et c’est tant mieux aussi car la demande des Belges est de plus en plus forte.