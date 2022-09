Comment bien isoler son habitation: une enveloppe de chaleur (ou de fraîcheur)

Les prix de l’énergie qui n’arrêtent plus de grimper nous le rappellent chaque jour, et ce n’est pas sans nous inquiéter alors que l’automne est arrivé (sans parler de l’hiver) : les factures de chauffage vont être salées.

Une manière de limiter ses dépenses est d’isoler son habitation, à savoir le toit et la façade. En d’autres termes, il s’agit de créer une enveloppe extérieure qui empêchera le froid (mais aussi la chaleur en été) de pénétrer à l’intérieur du logement. C’est le point de départ le plus intelligent de tous travaux de rénovation car on estime qu’une maison (ou un appartement) mal ou pas isolée enregistre des pertes de la chaleur intérieure de l’ordre de 20 %.