Télétravail: employeurs ou employés, qui va payer la facture?

Fini les trains bondés et les retards SNCB, adieu embouteillages sur l’autoroute ou sur le ring. Depuis la pandémie, à raison d’un à cinq jours par semaine pour les plus convaincus, vous êtes devenus des télétravailleurs « heureux ». Dans sa dernière étude, le SPF Mobilité confirme : 32 % des Belges prestent au moins 4 journées chez eux chaque mois, soit quatre fois plus qu’en 2018. Oui, mais ça, c’était peut-être avant la crise, celle de l’énergie, cette fois. Car cet automne, la donne a changé et bosser à la maison durant les mois les plus froids de l’année laissera une trace sur votre facture énergétique, déjà trop salée.

Les hausses faramineuses des prix du gaz et de l’électricité vont-elles déjà sonner le glas de l’ère du travail hybride ? Pas si sûr. Mais alors qui va passer à la caisse ?